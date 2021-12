Na budowie Centrum Przesiadkowego we Włocławku doszło do przestępstwa? Sprawę skierowano prokuratury Joanna Maciejewska

Janusz Dębczyński i Jarosław Chmielewski na konferencji prasowej poinformowali, że złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Włocławka w związku z budową Centrum Przesiadkowego Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (17 zdjęć)

W czwartek 2 grudnia 2021 roku włocławscy działacze Prawa i Sprawiedliwości złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Marka Wojtkowskiego w związku z budową Centrum Przesiadkowego. Na konferencji prasowej poinformowali, że do pokrycia elewacji wybrano materiał sześciokrotnie droższy od zaprojektowanego. Wskazywali też, że mogło dojść do korupcji. Co na to włocławski magistrat?