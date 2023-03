Masz nielegalną rurę? To ci ją zaczopują i jeszcze mogą ukarać! Tak jest także na Kujawach i Pomorzu

W całym kraju weryfikacji formalno-prawnej poddano dokładnie 26 tysięcy 864 wylotów uchodzących do rzek, jezior i zbiorników wodnych. Teraz pracownicy „Wód Polskich” prowadzą postępowania w stosunku do zidentyfikowanych wylotów, których właścicieli nie udało ustalić lub nieposiadających aktualnych pozwoleń wodnoprawnych czy pozwoleń na budowę.

Nielegalne? To do likwidacji!

Od połowy marca tego roku rozpoczęła się akcja czopowania nielegalnych, nieaktywnych wylotów bądź takich, których właściciel nie są znani. Jak wyjaśniają „Wody Polskie” - w ten sposób daje się czasem ujawnić właścicieli. Natomiast wyloty, których legalność wciąż budzi wątpliwości, zostały poddane szczegółowej obserwacji i analizie. Do tej pory zaczopowano 28 wylotów, w pierwszej kolejności te cieknące, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska.

RZGW w Bydgoszczy też kontroluje

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy sukcesywnie kontroluje i weryfikuje dokumentację formalno-prawną czynnych i nieczynnych urządzeń służących do odprowadzania do rzek ścieków lub wód opadowych i roztopowych – informuje jego rzeczniczka Edyta Rynkiewicz.

W roku 2022 odbyło się 35 kontroli gospodarowania wodami (19 planowych i 16 doraźnych). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 23 zarządzenia pokontrolne, skierowano 2 wnioski o wszczęcie postępowania do organu właściwego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych lub zintegrowanych, skierowano 4 wnioski do policji o możliwości naruszenia prawa.

Jednocześnie w roku ubiegłym przeprowadzono 7 kontroli w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych lub ścieków do rzek, które obejmowały łącznie 11 wylotów.

- W połowie marca rozpoczęliśmy akcję zaślepiania nielegalnych wylotów, czyli takich, dla których brak jest decyzji na legalne korzystanie. Nasi pracownicy w poszczególnych Nadzorach Wodnych obserwują zaczopowane wyloty i w przypadku usunięcia drewnianych kołków przez osoby trzecie, będą ponownie zamykać wyloty oraz kontrolować je - wyjaśnia Edyta Rynkiewicz.

W jednym przypadku tak już się stało, bowiem ktoś usunął czop z rury skierowanej do jeziora Kopanik w gminie Wałcz. Rurę zaczopowano więc ponownie.