Mecz III ligi piłki nożnej: Elana Toruń - Bałtyk Koszalin [zdjęcia, relacja]

- To był dla nas bardzo ważny mecz. Musieliśmy go wygrać, żeby po jesieni nie skończyć w tabeli na "czerwonym" - mówi Piotr Kieruzel. - Od początku mieliśmy mecz pod kontrolą. Była pełna dominacja, jednak długo nie udało nam się, udokumentować przewagi golami. Gdy już do przerwy strzeliliśmy dwa gole, to czuliśmy się jeszcze pewniej. Kolejne dwie bramki zdobyte po przerwie spowodowały, że wiedzieliśmy, że tego meczu już nie przegramy. Nawet strata dwóch goli nie zmieniła naszego pozytywnego myślenia. W końcówce udokumentowaliśmy swoją przewagę piątym golem. Chcieliśmy wygrać jeszcze wyżej, aby mieć dodatki bilans bramkowy. Nie udało, skończyliśmy bilansem - na zero - dodaje szkoleniowiec Elany w rozmowie z Polska Press.