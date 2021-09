Mgła, wilgoć, nawet wichury – taka aura wymusza na kierowcach inne zachowania

Sezon jesienny nieuchronnie wiąże się z szybciej zapadającym zmrokiem, spadkiem temperatur i dużą zmiennością pogody. Dla kierowców oznacza to konieczność dostosowania się do nowych warunków jazdy. Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renaul uczula kierowców na na co powinni uważać na drogach w tym okresie.

Jazda we mgle

Przy znacznie pogorszonej widoczności spowodowanej mgłą spokojna, przewidywalna jazda to podstawa. Prędkość zawsze powinniśmy dostosować do panujących warunków, nawet jeśli oznacza to, że będziemy jechać naprawdę wolno. Zwłaszcza że podczas mgły wielu kierowcom trudniej jest ocenić szybkość z jaką poruszają się inni uczestnicy ruchu. Dlatego pamiętajmy też o zachowaniu bezpiecznej odległości, szczególnie przy wykonywaniu manewrów.