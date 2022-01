Michał Kołodziejczak w Rypinie o upadku mleczarni ROTR i pomocy dla rolników

– Za cztery lata ta spółdzielnia mleczarska skończyłaby 100 lat – mówił Michał Kołodziejczak. – To ogromna tradycja produkcji mleka i organizowania się ludzi. Mleczarnia upadła w momencie, gdy zapotrzebowanie na mleko jest duże. Dziś jesteśmy w Rypinie z jednego powodu, chcemy pomóc poszkodowanym rolnikom. Musimy pokazać, co się tutaj stało. Ta spółdzielnia upadła przez niegospodarność i prezesa, który nie reprezentował interesów ludzi.

Syndyk zajął się sprzedażą zakładu

W październiku 2018 roku Sąd Rejonowy w Toruniu zdecydował o postawieniu ROTR-u w stan upadłości. Już kilka miesięcy wcześniej mleczarnia płaciła rolnikom nieregularnie, a z czasem w ogóle przestała płacić. Ustaleniem wartości majątku spółdzielni zajął się syndyk Sylwester Zięciak. Potem ROTR świadczył usługi na rzecz różnych podmiotów zewnętrznych, żeby utrzymać działalność w ruchu, płacić wynagrodzenie pracownikom, którzy zostali i by pokryć przynajmniej część kosztów stałych. Syndyk podejmował też próby sprzedaży, ale bez rezultatu.

Rozpoczęła się stopniowa sprzedaż maszyn, po to, aby pokryć przynajmniej część należności m.in. wobec rolników. Na wypłatę w wysokości ok. 16 proc. mogli liczyć rolnicy, którzy zgłosili wcześniej swoją wierzytelność. To wciąż była jednak kropla w morzu potrzeb.