Mieczysław Oliwa już nie kieruje Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Jego obowiązki przejęła sędzia Piekańska-Szymańska

Sędzia Mieczysław Oliwa był prezesem bydgoskiego sądu od 2018 roku. Na to stanowisko powołał go minister Zbigniew Ziobro. Wcześniej były prezes SO w Bydgoszczy pracował, między innymi w sądzie w Mogilnie, potem trafił do apelacji gdańskiej.