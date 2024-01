Mięso czerwone coraz mniej popularne na europejskim talerzu, ale drób może zyskać. Tak wynika z raportu

Globalne trendy „podają do stołu”

W Unii zniknie co dziesiąta krowa

- Produkujemy głównie mleko, ale mamy też opasy - mówi Piotr Doligalski, który prowadzi gospodarstwo w Kowrozie (pow. toruński) i jest prezydentem Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła. - Jeśli będzie spadać produkcja mięsa, to rolnicy mogą mieć coraz większe problemy ze sprzedażą zwierząt. Mam jednak nadzieję, że trendy żywieniowe też się za jakiś czas zmienią. I moda na to, by w ogóle nie jeść mięsa (bo nie chodzi o to, by jeść go dużo i często), również przeminie. We wszystkim potrzebny jest umiar i zdrowy rozsądek.