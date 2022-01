Mieszkańcy Kowala jako nieliczni w pow. włocławskim wiedzą, czym oddychają. W mieście jest drugie urządzenie do mierzenia jakości powietrza

W mieście zamontowane są już dwie tablice pokazujące zanieczyszczenia. Jedna znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego przy ul. Piwnej. Druga została zainstalowana na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matejki. Połączony z tablicą czujnik laserowy na bieżąco analizuje zawartość cząstek stałych znajdujących się w powietrzu. Są one wyrażane jako wskaźniki PM 10 i PM 2,5.

Wybór miejsca pomiarów jakości powietrza nie był przypadkowy. Szkoła i biblioteka to miejsca szczególne z tego powodu, że uczęszczają do niej najmłodsi mieszkańcy. Są to także punkty, które każdego dnia odwiedzają setki mieszkańców. Dane o jakości powietrza są też dostępne na internetowej stronie miasta.

Pierwsze urządzenie, na prośbę burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego, zostało ufundowane przez Polską Spółkę Gazownictwa. Drugie zakupił Urząd Miasta w Kowalu. Jak wyjaśnia burmistrz, rozpoczęciu pomiaru jakości powietrza w mieście przyświecała intencja, aby uświadomić wszystkim, że po rozwiązaniu problemów gospodarki wodno-ściekowej oraz odbioru i zagospodarowania odpadów przyszedł czas na rozwiązanie problemu zanieczyszczania powietrza.