Mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego oddali w 2021 roku blisko 100 litrów krwi

W Sępólnie Krajeńskim w ubiegłym roku co jakiś czas pojawiał się specjalny autobus dostosowany do oddawania krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Łącznie krwiodawcy oddali w nim prawie 100 litrów krwi.

W ramach współpracy gminy Sępólno Krajeńskie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w 2021 roku sześć razy przyjechał do miasta specjalny ambulans przystosowany do możliwości oddawania krwi: marcu, czerwcu, wrześniu, październiku i dwa razy w grudniu. Jak wynika z informacji przedstawionych przez samorząd, w sumie podczas pobytu tego ambulansu zarejestrowano 238 dawców, z czego 207 z nich oddało łącznie ponad 92 litrów krwi. Jednorazowo było to od 8 do 18 litrów podczas jednodniowego pobytu personelu z bydgoskiego RCKiK.