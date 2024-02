Mieszkanie komunalne dla zastępcy. Decyzja wójta Osielska budzi kontrowersje

Skarga na wójta

W skardze jest mowa o lokalu socjalnym tymczasem – jak ustalono i co potwierdzili wójt i jego zastępca - było to mieszkanie służbowe. Chodzi o lokal z garażem usytuowany w centrum Osielska, przy ul Centralnej, o powierzchni 74 m kw. Czynsz w chwili podpisywania umowy najmu w lipcu 2020 r. wynosił niecałe 700 zł.

W grudniu 2022. r. Krzysztof Lewandowski ponownie wystosował prośbę do wójta. Chodziło o przedłużenie umowy najmu do końca 2023 r. Zgodę otrzymał, choć zdaniem komisji nie było ku temu podstaw. Bo zastępca wójta posiadał już wówczas dom w Niwach, którego budowę – jak wynika z dokumentów - zakończył w lutym 2022 r., a w kwietniu 2022 r. zawarł umowę na wywóz śmieci z tej nieruchomości.

Radni zbulwersowani

- To nieetyczne. Mnie ta sprawa bulwersuje, podzielam niepokój mieszkańca – komentował sytuację Andrzej Matusewicz. Poparli go inni radni z komisji skarg, wniosków i petycji.

W tej sprawie także nie brakuje wątpliwości. Kobieta pracę w szkole w Niemczu rozpoczęła w październiku 2023 r. Zaledwie po trzech miesiącach zatrudnienia złożyła wniosek o mieszkanie i dostała je. Decyzję ponownie podjął, bez konsultacji z komisją mieszkaniową, wójt Wojciech Sypniewski. - Jak to jest, że przychodzi ktoś zaraz po studiach, dostaje etat bez żadnego konkursu, pracuje chwilę i na starcie ma jeszcze gminne lokum i to od razu 74 metry?! – komentowano na spotkaniu.

Nie ma drugiego dna

Podczas ostatniej sesji w Osielsku przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji zdał relację z dokonanych ustaleń; nikt w dyskusji nie zabrał głosu. W głosowaniu jednak większość radnych uznała, że skarga mieszkańca gminy na wójta jest zasadna. Nikt nie zagłosował przeciw. Troje radnych wstrzymało się od głosu, to Krystyna Lachowska, Danuta Szatkowska-Rzepka i Konrad Cichański.

Pod koniec obrad radny Janusz Jedliński złożył wniosek o zmianę uchwały zezwalającej wójtowi na podejmowanie decyzji bez zasięgania opinii komisji mieszkaniowej. Wnioskował też, by lokatorzy mieszkań komunalnych co roku składali oświadczenie, że nie mają tytułu prawnego do innego lokalu, tak by był nad gminnym wynajmem stały nadzór.