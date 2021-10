Mieszkanka Gniewkowa od stycznia 2020 roku stara się o 500 plus na córkę. Bez skutku

Trzyosobowa rodzina pochodzi z Gniewkowa pod Inowrocławiem. Na kilka lat przeprowadziła się do Holandii. Tata nadal jest za granicą, ale mama i córka wróciły w rodzinne strony. - Moja mama zachorowała i musiałam się nią zająć - wyjaśnia 37-latka. Był początek zeszłego roku.

- Jeszcze w styczniu 2020 złożyłam wniosek o 500 plus na córkę. Do dziś nie dostałam ani jednego przelewu. Wiele razy zwracałam się do ośrodka opieki i urzędów. Przecież to świadczenie należy się każdemu dziecku, bez względu na dochody rodziny.

Okazuje się, że wszystko trwa dłużej, gdy jeden rodzic przebywa w Polsce, a drugi za granicą, na terenie Unii Europejskiej. Trzeba sprawdzić, czy świadczenia nie są pobierane jednocześnie w dwóch państwach. - Tutejszy ośrodek w sprawie złożonych przez panią wniosków nie jest instytucją uprawnioną do ich rozpatrzenia z uwagi na pobyt członka rodziny poza granicami Polski - informuje Aleksandra Marczak, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie. - Pani została poinformowana o możliwości złożenia prośby o przyspieszenie rozpatrzenia wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Jej prośba została przekazana do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Toruniu.