Miłośnicy zwierząt w Grudziądzu, chcą by powstał cmentarz dla czworonogów. Można podpisać się pod petycją

Z inicjatywą powstania grzebowiska dla zwierząt wyszła Anna Goszka, mieszkanka Grudziądza, nauczycielka m. in. w II LO: - Wspólnie z młodzieżą uznaliśmy, że to bardzo istotna sprawa dla właścicieli czworonogów. Chyba każdy posiadacz psa, kota, świnki morskiej, chomika chciałby mieć miejsce w którym można dokonać pochówku ukochanego zwierzaka i móc wracać tam wspominając go. Stąd nasza akcja z petycją do władz miasta.