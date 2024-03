Mleko migdałowe - cena nie jest wysoka, ale można je zrobić samemu. Sprawdź przepis

Mleko migdałowe - co to jest?

Czym takim razie jest mleko migdałowe? To płyn swoją konsystencją przypominający mleko krowie, lecz bardziej wodniste, a mniej tłuste. Jest bardzo delikatne w smaku, można w nim wyczuć orzechową nutę. Pozostawia na języku lekko słodkawy posmak.

Mleko migdałowe, a właściwie napój migdałowy, to popularny zamiennik mleka krowiego, najczęściej stosowany przez wegan lub osoby z nietolerancją laktozy. Mleko migdałowe, choć potocznie nazywane mlekiem, wcale mlekiem nie jest, nie pochodzi bowiem od zwierząt.

Mleko migdałowe: cena nie jest wygórowana

Ile kosztuje mleko migdałowe?Cena napoju migdałowego jest wyższa niż mleka krowiego, ale nie jest bardzo wygórowana. Mleko migdałowe najczęściej sprzedawane jest jak zwykłe mleko - w kartonach o pojemności jednego litra. Średnia cena napoju migdałowego to ok. 10 zł. W promocji mleko migdałowe można kupić już za ok. 7 zł.