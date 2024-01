Młodzież z Grudziądza przepytała Macieja Glamowskiego, prezydenta miasta. Mamy zdjęcia

Spotkanie młodzieży z Maciejem Glamowskim, prezydentem Grudziądza

Jedno z pytań dotyczyło rozwoju sieci tramwajowej w mieście. Jak odpowiadał prezydent, planowane jest wydłużenie trasy tramwajów do Mniszka oraz przy ulicy Dworcowej do ronda PePeGe.

Maciej Glamowski zachęcał młodych ludzi do rozpoczęcia studiów w powstającej przy WZU publicznej uczelni wyższej. A jeśli wybiorą inną uczelnię, to do tego, aby po ukończeniu nauki wracali do naszego miasta.

- Samorząd robi wszystko, aby Grudziądz był miastem dobrym do życia - przekonywał Glamowski.

Dorośli grudziądzanie z Maciejem Glamowskim porozmawiać będą mogli podczas spotkania, które we wtorek, 6 lutego, o g. 18 rozpocznie się w marinie. Tematem będzie komunikacja miejska.