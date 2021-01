Motyle i alpaki od teraz są zwierzętami gospodarskimi. Nowa ustawa o hodowli zwierząt weszła w życie

Zgodnie z ustawą zwierzętami gospodarskimi są m.in. alpaka (Vicugna pacos), jedwabnik morwowy (Bombyx mori) i pszczoła miodna (Apis mellifera).

"Nowa ustawa reguluje sposób prowadzenia hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni. W ustawie określono także zasady obowiązujące w hodowli pozostałych gatunków zaliczanych w Polsce do zwierząt gospodarskich: drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół i jeleniowatych, a także alpak i jedwabników morwowych, które na wniosek hodowców tych zwierząt również zostały zaliczone do zwierząt gospodarskich. W ten sposób w jednej ustawie uregulowano sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do zwierząt gospodarskich", wyjaśnia ministerstwo rolnictwa.

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich obowiązuje od 23 stycznia 2021 r.