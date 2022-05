Można dostać pięć uli z rodzinami i bezpłatne szkolenie pszczelarskie. Nabór już ruszył

Program „Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” uruchomił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przystąpił do niego m. in. Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy. Właśnie ogłosił nabór do tego programu.

- Do 25 maja przyjmujemy karty zgłoszenia od pszczelarzy. Formularz znajduje się na naszej stronie internetowej – informuje Jacek Paul, prezes PKZP. - Osoby, które mają już pasieki, oprócz zgłoszenia muszą też dostarczyć zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o liczbie posiadanych rodzin na 31 grudnia 2021 r.

Bo ta oferta jest dla małych pszczelarzy, którzy mają 9 uli i mniej lub w ogóle.

- Otrzymane rodziny razem z własnymi nie mogą przekroczyć 10 sztuk – wyjaśnia Jacek Paul. - Kto ma od zera do pięciu rodzin, może otrzymać pięć rodzin, kto ma siedem rodzin, może otrzymać maksymalnie trzy rodziny.