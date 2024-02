Inżynier wyjaśnia nam też, iż zgodnie z tzw. zasadą zapobiegania i przezorności (ta wyartykułowana jest w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i mówi o nie w pełni jeszcze rozpoznanych działaniach, której mogą negatywne oddziaływać na środowisko), nadal wstrzymana jest (do pełnego rozstrzygnięcia tej kwestii) wycinka w przebiegu S10 „Źródlisk w Wypaleniskach”. Tę kwestię uzgodniono z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i z wykonawcą – firmą Polaqua.

- Prace wznowiliśmy zaraz po otrzymaniu pisma z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, czyli 9 lutego. Na naszym terenie, patrząc od strony Torunia, jest to około 5-kilometrowy pas drzewostanu w przebiegu inwestycji – mówi Jan Fiderewicz , inżynier nadzoru, rzecznik prasowy w Nadleśnictwie Solec Kujawski.

- Opiniowaliśmy wtedy negatywnie propozycję wytyczenia trasy przez to miejsce, ale zabrakło woli z tej drugiej strony. Proponowaliśmy budowę drogi w śladzie obecnej DK10. Niemniej, teraz zgodnie ze specustawą drogową, musimy się podporządkować decyzjom – dodaje inżynier Fiderewicz.

Po dogłębnej analizie...

Chodzi – przypomnijmy – o postępowaniu toczącym się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do którego złożono skargę kasacyjną w sprawie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wniosek o kasację złożyła Fundacja JeKo z Solca Kujawskiego.

Zmiana przebiegu byłaby czasochłonna

Rzecznik przypomina, że droga ma być oddana do użytku do końca 2026 roku. To 50 kilometrów samej S10 oraz 5 km łączącej się z nią drogi krajowej nr 25, która poprowadzona zostanie w nowym śladzie (z ominięciem podbydgoskiej Brzozy). Koszt (projektów i wykonania) zamyka się kwotą 1 mld 417 mln zł.