Na drogach Kujaw i Pomorza robi się coraz bezpieczniej, ale niestety piesi wciąż giną

Poprawę sytuacji widać także na kujawsko-pomorskich drogach. Od początku tego roku do 3 kwietnia doszło na nich do 148 wypadków, a to o 24 mniej niż w tym samym okresie 2022 roku. Zginęło w nich 18 osób (o 5 mniej), a rannych zostało161 (o 17 mniej).