Na Kujawach i Pomorzu mamy piękną i ciepłą wiosnę, ale już zaczyna brakować wody

W minionym tygodniu maksymalna temperatura na Kujawach i Pomorzu przekraczała na ogół 20 stopni, ale niektóre noce były bardzo chłodne (termometry wskazywały nawet tylko 3,5 stopnie).

Za to od poniedziałku do środy temperatura wzrośnie do 21-22 stopni w cieniu, zaś we czwartek (1 czerwca) nawet do 24. W piątek powieje dokładnie od północy, co wpłynie na wskazania termometrów – maksymalnie zobaczymy 18 kresek.