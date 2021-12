Na noworocznym szlaku z toruńskim PTTK, czyli pieszo do osady Olek

Jak wygląda dawna rakarnia i rezydencja toruńskich katów? Co się z nią stanie?

Spotkanie uczestników odbędzie się o godz. 7.45 na pętli MZK linii autobusowej nr 20 przy ul. Fortecznej w Toruniu. Trasa wycieczki będzie miała 15 km, a pokieruje nią przodownik turystyki pieszej PTTK Jacek Orłowski.

Jak informuje Henryk Miłoszewski, prezes OM PTTK w Toruniu - osada leśna Olek z leśniczówką leżą nad Strugą Łysomicką. Tutejszy majątek rycerski był wzmiankowany już w końcu XVII wieku. W 1727 roku jego właścicielem był niejaki Hube, a na początku XIX wieku Albert Pohl. Na przełomie XVIII i XIX wieku na południe od osady, przy trakcie Olek – Barbarka, obok Strugi Łysomickiej funkcjonowała karczma.

W 1852 roku do majątku została przyłączona osada leśna Chorab. Pod koniec 1867 roku spaliły się zabudowania folwarczne Olka. W końcu XIX wieku Olek przeszedł na własność spadkobierców Pohla. Od 1889 roku osada należała do Torunia. Na początku XX wieku Olek wraz z Chorabiem należał do gminy miasta Toruń, a zarządzał nim leśniczy Esser z Barbarki.