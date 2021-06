Na Placu Wolności w Sępólnie przy DK 25 remontują chodniki - utrudnień rewitalizacyjnych ciąg dalszy. Zdjęcia z placu budowy

Od pół roku trwa rewitalizacja strefy staromiejskiej Sępólna Krajeńskiego. Mieszkańcom inwestycja daje się we znaki. Nie chodzi tylko o utrudnione poruszanie się, hałas, pył i kurz. Nawet przedsiębiorcy twierdzą, że przez przedłużające się roboty, mają mniejsze obroty. To wynika z utrudnionego dostępu zaopatrzenia i klientów do ich sklepów. Właściciele obiektów byli nawet w tej sprawie u burmistrza, zwracając się o pomoc. Ten poprosił ich o udokumentowanie tego faktu, którego przyczyną jest rewitalizacja. Wówczas przedsiębiorcy będą mogli liczyć na umorzenie w części podatku od nieruchomości.

Remonty chodników przy ulicy Hallera

Wykonawca we wtorek, 1 czerwca, rozpoczął remont chodników w obrębie Placu Wolności tuż przy drodze krajowej nr 25. Na odcinku przy restauracji Polonia wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Ten fragment ulicy Hallera jest zwężony, przez co występują duże utrudnienia w ruchu, zwłaszcza dla kierowców. Już pierwszego dnia prac tworzyły się korki aż do ronda im. ks. Grudzińskiego u zbiegu ulic Chojnickiej i Kościuszki. I tak ma być do 25 czerwca.