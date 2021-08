"Nadaje się do śmietnika" - Marek Nowak ocenia bilans strat jego rządów przygotowany przez obecne władze szpitala w Grudziądzu

Marek Nowak jednocześnie zwraca się do obecnego dyrektora, Macieja Hoppe: - Ja już wszystkie kontrole mam za sobą, ale pan jest dopiero przed prokuraturą. I ocenia: - Odpowie pan za niegospodarność, zniszczenie kadry szpitala. Najpierw pan zwolnił lekarzy, a potem wojewoda musiał oddelegować do pracy w Grudziądzu lekarzy z całego regionu. To jest kuriozum! Na miejscy wojewody to pana bym oddelegował, ale na inne miejsce pracy.