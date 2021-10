Nadal nie ma porozumienia pomiędzy ratownikami z karetek a dyrekcją szpitala w Grudziądzu

Sprawa do końca nie jest jeszcze przesądzona. Ratownicy mieli przedstawić swoje wyliczenia i udowodnić dyrekcji, że są pieniądze na godne podwyżki dla nich. - Jeśli przystalibyśmy na to co chce dać nam obecnie dyrekcja bylibyśmy jednymi z najmniej zarabiających ratowników w województwie. Na to nie ma naszej zgody - mówią nam ratownicy z zespołów wyjazdowych. - Jeszcze dziś dyrektor miał kontaktować się z Wojewodą i innymi pracodawcami. Czekamy na ostateczną odpowiedź na nasze oczekiwania, którą mamy otrzymać może jeszcze w czwartek po południu lub w piątek.