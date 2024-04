Nadchodzi sezon pylenia drzew i traw, to trudny czas dla alergików. Jak się chronić przed pyłkami, kiedy warto zrobić testy?

W tej poradni coraz więcej pacjentów

Coraz więcej osób zgłasza się do poradni, także z podejrzeniem alergii pokarmowej. Jednak u większości z nich, powoduje ją nieprawidłowe odżywianie, w tym przetworzona żywność i dodatki do niej. - Niewiele osób wie, że stosowany powszechnie nabłyszczacz do zmywarek zawiera substancje, które pozostają na naczyniach i szkodzą naszym jelitom. Zwiększają ich przepuszczalność i powodują, że do naszego organizmu przedostają się nie tylko alergeny, ale i inne szkodliwe substancje – stwierdza dr Napiórkowska-Baran.

I przypomina, aby do wizyty w poradni alergologicznej dobrze się przygotować, czyli spisać: