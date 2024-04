Anwil Włocławek zdobył Stargard! Kluczowe akcje Kyzlinka i Petraska

PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek 64:70

Po przerwie Anwil Włocławek rozpoczął od serii 6:0, ale już żadna z drużyn nie zdołała zbudować poważniejszej przewagi, Prowadzenie zmieniało się czasami co akcję, bywał często remis na tablicy wyników. Obie drużyny niesamowicie twardo walczyły w obronie, koszykarze nie szczędzili sobie kuksańców, miejscowi kibice nieustannie wywierali presje na sędziach. To był dla Anwilu świetny sprawdzian przed wymaganiami play off.