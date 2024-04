Najwięcej o baśniach wiedzą w Koronowie, a kto najlepiej je pisze? W Karolewie rozstrzygnięto konkurs

Konkurs ma powodzenie. Tegoroczna edycja była już czwartą z kolei. Można było wykazać się wiedzą o baśniach lub samemu chwycić za pióro. W tym roku do rywalizacji stanęli uczniowie z 10. szkół w regionie, którzy przyjechali do Karolewa z Koronowa, Tucholi, Pruszcza, Kotomierza, Borówna, Dobrcza, Serocka i Łowinka. Bydgoszcz reprezentowała młodzież z Zespołu Szkół nr 8.

Koronowo rozbiło bank

58 osób przystąpiło do testu wiedzy o baśniach, który poprzedził konkurs literacki. Bezkonkurencyjni okazali się w tej dziedzinie uczniowie SP nr 2 w Koronowie, którzy zgarnęli dla siebie całe podium. Pierwszego miejsca gratulowano Natalii Wicichowskiej. Gratulacje za drugie odbierała Martyna Lustig, a za trzecie Oliwia Kowalska.

Jury przyznało też wyróżnienia. Trafiły one do Zofii Seweryn z SP w Pruszczu, Natalii Plewińskiej z SP w Kotomierzu, Mai Jakoby, reprezentantki SP w Serocku oraz do Martyny Mamel, uczennicy SP nr 2 w Koronowie.