Nakło szykuje się do budowy Śródmiejskiego Centrum Targowego [zdjęcia]

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorząd wywalczył na ten cel 4,2 mln zł. - To sto procent kwoty, o którą gmina wnioskowała – chwalą się sukcesem urzędnicy.

- Wśród jednostek samorządu terytorialnego, którym w naszym województwie przyznano środki, Nakło nad Notecią znalazło się na 5. miejscu pod względem wielkości otrzymanych pieniędzy. Na 1. miejscu jest Bydgoszcz (25 mln zł) – czytamy na stronie internetowej ratusza.

Nowe centrum targowe, które – takie są zapowiedzi – powstanie w Nakle do końca 2022 r. zastąpi targowisko miejskie funkcjonujące od lat na placu Zamkowym w Nakle. To kilka mało estetycznych straganów, które szpecą staromiejską część miasta. Stąd pomysł przeniesienia targu w inne miejsce, gdzie lepszy dojazd i wolny teren na budowę parkingów. Są zapowiedzi, że miejsc do parkowania aut powstanie przy nowym centrum targowym 50.