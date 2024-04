Nie będzie dożywocia dla zabójcy 3-letniego Nikodema w Włocławka

Paweł K. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 3-letniego Nikodema z Włocławka. W 2023 roku Zbigniew Ziobro złożył kasację od wyroku. Chciał, by partner matki zabitego chłopca został skazany na dożywocie. W marcu 2024 roku zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie – Sąd Najwyższy oddalił kasację. Nie będzie dożywocia dla Pawła K.

Zbigniew Ziobro domagał się dożywocia dla sprawcy śmierci 3-letniego Nikodema z Włocławka

Przypomnijmy, że do tragedii w jednym z mieszkań przy al. Chopina we Włocławku doszło 30 lipca 2019 roku. Policję o śmierci dziecka powiadomił lekarz. 3-letni Nikodem miał na ciele liczne obrażenia. Paweł K. został najpierw skazany na 20 lat więzienia, następnie – po apelacji prokuratury – karę podwyższono do 25 lat. Proces odwoławczy zakończył się 29 listopada 2022 roku.

Z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nie zgodził się ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Domagał się dożywocia dla sprawcy. „Nie sposób pojąć, jakim motywem kieruje się sprawca, który katuje i zabija bezbronne 3-letnie dziecko. W przypadku Pawła K. jego wyjątkowy sadyzm wobec chłopca, dla którego de facto stał się opiekunem, będąc w relacji z jego matką, sprawia, że stopień zawinienia oskarżonego należy ocenić jako skrajnie wysoki” – napisano w uzasadnieniu kasacji.

Sąd Najwyższy podjął decyzję w sprawie Pawła K. Nie będzie dożywocia dla sprawcy

W marcu 2024 roku (21 marca) w Sądzie Najwyższym zapadła ostateczna decyzja w sprawie Pawła K. Za zabójstwo 3-latka spędzi za kratami 25 lat. Sąd Najwyższy oddalił kasację Zbigniewa Ziobry, który domagał się dożywocia dla sprawcy.

„Skoro sąd apelacyjny w tej sprawie ustalił zamiar ewentualny zabójstwa, to przełożyło się to też na prognozę kryminologiczną wobec sprawcy oraz na wymiar wymierzonej kary” - mówił – cytowany przez PAP - w uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego sędzia Dariusz Świecki. Z dalszej informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że sędzia Sądu Najwyższego wskazał, iż prokurator generalny w tej sprawie nie wniósł kasacji w zwykłym trybie zarzucając błędną ocenę co do zamiaru sprawcy, tylko kasację dotyczącą „niewspółmierności kary”. Sędzia Dariusz Świecki dodał też, że „Sąd Najwyższy oceniając wymiar kary ocenia go też przez pryzmat tego przyjętego zamiaru".

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Pawła K. z Włocławka

Sąd Najwyższy przypomniał, że sądy ustaliły dwie fazy czynu, za które skazano Pawła K.

- Pierwszym był okres „wzrastającej brutalności i znęcania się nad dzieckiem”, po którym nastąpiła przerwa, gdyż „stan zdrowia dziecka budzi przerażenie skazanego i następuje próba jego ratowania”. W ramach tej nieudolnej próby ratowania doszło do kąpieli dziecka, która - według sądów - nastąpiła już po ustaniu znęcania. To wszystko wpłynęło na kwestię ustalenia zamiaru i przyjęcie zamiaru ewentualnego. Tych kwestii nie dotyczyła kasacja” – informuje PAP.

Sędzia Świecki, cytowany przez PAP, zaznaczył również, że „Kara musi być nie tylko zemstą, nie tylko odpłatą, ale demokratyczny proces karny musi uwzględniać realizację tych celów kary, które zapisane są w ustawie".

Paweł K. znęcał się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem. Matka nie reagowała

Przypomnijmy, że w 2019 roku do sprawy zatrzymano 23-letnią wówczas Agnieszkę Sz. - matkę chłopca i jej 28-letniego konkubenta - Pawła K. Z aktu oskarżenia wynika, że Paweł K. znęcał się nad chłopcem (fizycznie i psychicznie) ze szczególnym okrucieństwem i umyślnie co najmniej od 21 czerwca 2019 roku. "Stosowana przemoc fizyczna doprowadziła do powstania ciężkich obrażeń ciała, a nadto działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Nikodema Sz. umieścił go nieprzytomnego w wannie wypełnionej wodą, co doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego przez gwałtowne uduszenie w mechanizmie utonięcia" - tak brzmi fragment aktu oskarżenia.

Oskarżona została również Agnieszka Sz. - matka Nikodema, która nie podejmowała działań chroniących dziecko, tolerowała i wyrażała zgodę na używanie przez Pawła K. przemocy fizycznej. Z aktu oskarżenia wynika też, że dopuściła do umieszczenia przez Pawła K. nieprzytomnego 3-latka w wannie z wodą, co doprowadziło do jego śmierci.

Proces Pawła K. i Agnieszki Sz. toczył się z wyłączeniem jawności

Matka 3-letniego Nikodema i jej partner do aresztu trafili latem 2019 roku. Ich proces ruszył dopiero w lutym 2021 roku. Toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok zapadł 18 listopada 2021 roku w Sądzie Okręgowym we Włocławku. Pawła K. skazano na 20 lat więzienia, natomiast Agnieszkę Sz. na 13 lat. Wyrok był nieprawomocny. Apelację złożyła prokuratura. Odwołanie rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Gdańsku i to właśnie tam zadecydowano o podwyższeniu do 25 lat wyroków dla obojga oskarżonych – matka została skazana za pomocnictwo, a jej konkubent także za zabójstwo. Proces odwoławczy zakończył się 29 listopada 2022 roku.

W marcu 2024 roku Sąd Najwyższy zdecydował, że nie będzie dożywocia dla Pawła K. Przypomnijmy, że w sierpniu 2023 roku roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną w tej sprawie przez obronę matki chłopca, więc kara 25-lat więzienia dla Agnieszki Sz. pozostała ostateczna.

Tak zginął 3-letni Nikodem z Włocławka

Wobec 3-letniego Nikodema stosowana była okrutna przemoc. Wskazuje na to sekcja zwłok i zgromadzony materiał dowodowy. „Chłopiec był bity po głowie i całym ciele, w tym różnymi przedmiotami, rzucano nim, szarpano, stosowano wobec niego wyrafinowane kary – zmuszano do wielogodzinnego stania w miejscu z rozstawionymi nogami lub z podniesionymi do góry rękami obciążanymi dodatkowo ciężkimi przedmiotami. Chłopca polewano także wodą oraz unieruchamiano oklejając taśmą przylepną” – czytamy ustalenia prokuratury cytowane przez PAP, która zaznacza, że w opisie czynu znalazły się jeszcze bardziej drastyczne okoliczności.

Na skutek tych działań Nikodem doznał ciężkich obrażeń ciała. Nieprzytomnego 3-latka Paweł K. umieścił w wannie wypełnionej wodą i doprowadził do jego utonięcia.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Wideo Kto i kiedy powoduje wypadki drogowe w Polsce