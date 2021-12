Nie każdy "wydojony" przez rypińską mleczarnię, dostanie pieniądze?

Przypomnijmy, że 29 listopada w Rypinie pojawiła się Anna Gembicka. Wiceminister rolnictwa zapowiedziała, że rolnicy, którzy w wyniku upadku ROTR-u, nie otrzymali zapłaty za mleko, mogą liczyć na finansowe rekompensaty. - To prawie 800 dostawców mleka i często tragedie całych rodzin - mówiła.

Od dziś do piątku (1-3.12) w siedzibie ROTR-u (ul. Mleczarska 6 w Rypinie) wydawane są dokumenty niezbędne do uzyskania wsparcia. Wnioski o udzielenie pomocy można kierować do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - do 10 grudnia 2021.