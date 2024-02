"Nie ma żadnych konfliktów w zespole". Przemysław Frasunkiewicz ocenia klęskę Anwilu Włocławek w Pucharze Polski

- Tomas Kyzlink wciąż się uczy tego zespołu, a przy ekstremalnym zmęczeniu pewne rzeczy uciekają w głowie. Nie raz się zdarzy, że Victor będzie najważniejszym graczem, ale Tomas ma go odciążyć i wziąć więcej na swoje barki. Ktoś próbuje na siłę produkować problemy. To nie przedszkole, czasami ktoś się zdenerwuje, machnie ręką, a po meczu rozmawia normalnie z uśmiechem. To samce alfa, ale takich właśnie chcieliśmy, bo tacy gracze są w stanie trafić trudne rzuty - wyjaśnia Frasunkiewicz.