Wielkie emocje w meczu Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń. Decydowała dogrywka!

Anwil: Sanders 18 (2), Joesaar 10 (2), Petrasek 9 (1), Dimec 6, Bell 5 oraz Kyzlink 21 (2), Garbacz 12 (1), Kostrzewski 4, Łączyński 3 (1), Young 2 Arriva Polski Cukier: Filipović 19 (1), 9 as., Vucić 15, 8 zb., Kunc 9 (1), Diggs 8 (2), Tomaszewski 5 oraz Smith 22 (2), Cel 11 (1), Diduszko 0.

Trener Przemysław Frasunkiewicz ostrożnie szafował siłami swoich graczy, rotował dziesiątką, dziewięciu zdobyło punkty do przerwy. Trener Srdjan Subotić miał do dyspozycji o dwóch mniej żołnierzy, ale tym razem przewaga liczebna okazała się bez znaczenia.

Drugą kwartę to torunianie zaczęli od serii 7:1 i odrobili niemal wszystkie straty. Dużo wniósł z ławki Aaron Cel, po którego trafieniu dystansowym był remis 24:24, a potem Arriva Polski prowadziła 31:28. I to niespodziewanie torunianie prowadzili 38:36, a w ostatniej sekundzie 1. połowy pierwsze punkty z gry zdobył Trey Diggs.

Arriva Polski Cukier do 5 minuty prowadziła, ale po świetnych podaniach Victora Sandersa Anwil powoli zaczął przejmować inicjatywę. Z obwodu trafiali Sanders, Tomas Kyzlink i wracający po długiej przerwie Kamil Łączyński. Za to torunianie seriami pudłowali rzuty z obwodu (trójka Filipović, Smith i Diggs 0/8 z gry w 1. kwarcie).

W 2. połowie to on musiał się szybko ratować przerwą, gdy Anwil po dobrych zachowaniach w obronie zaliczył serię 7:0. Po akcji 2+1 Sandersa było już 48:41. Faworyt meczu miał jednak duży kłopot z rytmem swojej gry i w 27. minucie to Twarde Pierniki znowu były na czele. W dodatku Przemysław Frasunkiewicz zaczął mieć problemy z przewinieniami swoich wysokich graczy.

Ostatnią kwartę znowu Anwil zaczął lepiej, z dystansu trafił m.in. Janari Joesaar, ale znowu torunianie powoli, ale pracowicie straty odrobili. W połowie 4. kwarty z faulem trafił Filipović i Arriva Polski Cukier prowadził 63:61. Torunianie odskakiwali na 2 punkty, Anwil doganiał i tak bawiliśmy się do 39. minuty, gdy przełamał się z dystansu Kyzlink.

W ostatniej minucie torunianie prowadzili 3 punktami, ale zdecydowali na szybkie faule zamiast próbować wybronić kolejne akcje. Taktyka byłaby skuteczna przy 100-procentowej skuteczności z wolnych, ale arcyważnego spudłował Aljaz Kunc, a potem kompletnie bez sensu faulował Garbacza, który na 14 sekund przed końcem doprowadził do remisu.