Nielegalni migranci, bezpieczeństwo i program PO - komentuje Prawo i Sprawiedliwość we Włocławku

- Jest taki poseł Franciszek Starczewski, jak pamiętamy biegał z reklamówką wzdłuż granicy i chciał pomagać niepożądanym w naszym kraju migrantom, - mówi Janusz Dębczyński. - Ta tragifarsa, którą on wtedy uprawiał, a też zdanie wyrażane przez wielu polityków Koalicji Obywatelskiej, a także europosłów, którzy szkodzą Polsce poza granicami naszego kraju twierdząc, że to zabezpieczenie, te zapory są niepotrzebne. Mieliśmy tu zdanie, że milion migrantów to nie jest problem. Myślę, że to byłby olbrzymi problem. Ci, którzy twierdzą, że to nie zagraża narodowi polskiemu są w wielkim błędzie. Postawa niektórych polityków, czy pseudopolityków, którzy powinni reprezentować naród polski, a nie obce interesy, w tym Putina i Łukaszenki, to już zakrawa na zdradę narodu polskiego, to plucie na własny kraj - takie są opinie wielu ludzi. Są parlamentarzyści z naszego regionu, którzy się w taki sposób zachowują.