Niemcy mogą, a my nie. Czyli kajakarze przed urzędniczą niemocą na szlaku wodnym E-70

Na niemieckich szlakach (w tym na tej samej co u nas międzynarodowej drodze wodnej E-70) ten problem załatwiono już dawno – zbudowano specjalne slipy do wygodnego przewożenia kajaków i małych łodzi przez tereny śluz, co można robić całą dobę, zatem także po godzinach pracy śluzowych. U nas warunki geologiczne są podobno nieodpowiednie, a na teren budowli hydrotechnicznych nie wolno postronnym osobom wchodzić, więc nie da się, albo nie można zbudować podobnych urządzeń.

Okazuje się jednak, że w roku 2020 z inicjatywy prezesa PGW „Wód Polskich” powołano ogólnopolski Zespół ds. Żeglugi Śródlądowej i Turystyki Wodnej, który ma zacieśniać współpracę z reprezentantami żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej w Polsce oraz regularnie konsultować działania administracji dróg wodnych w zakresie poprawy warunków korzystania ze szlaków żeglownych.