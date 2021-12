Nieudany debiut Piotra Mateli przed własną publicznością. Joker przegrywa z Legionovią [zdjęcia]

Wynik nie do końca może jednak odzwierciedlać postawę zawodniczek Jokera , które momentami stawiały się wyżej notowanym rywalkom.

To właśnie Jokerki weszły lepiej w to spotkanie. Przyjezdnym jednak w połowie pierwszego seta udało się doprowadzić do remisu i zwyciężyć w bardzo wyrównanej końcówce.

Drugi set był bardzo podobny. Miejscowe ponownie zaczęły z od mocnego uderzenia, ale Legionovia odrabiała straty i w końcówce odskoczyła na kilka oczek. Na nic zdał się zryw Jokera w końcówce. Legionovia wygrała do 23.

W ostatniej odsłonie to Joker musiał gonić wynik. Podopieczne Piotra Mateli zdołały nawet doprowadzić do remisu (21:21), ale końcówka znów należała do przyjezdnych.

Joker Świecie – IŁ Capital Legionovia Legionowo 0:3

(22:25, 23:25, 21:25)

Joker: Gawlak 5, Brzoska 5, Michalewicz 5, Rachkovska 10, Oliveira 11, Twardowska 17, Nowak (libero) oraz Jagła (libero), Skrzypkowska, Sikorska 1 i Zaborowska.

Legionovia: Tokarska 6, Różański 17, Erkek 10, Silva 11, Gryka 9, Grabka 3, Lemańczyk (libero) oraz Damaske, Szczyrba i Dąbrowska.