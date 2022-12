Kajakarze płynący szlakiem Wdy będą zadowoleni - ruszyła duża inwestycja w stanicy wodnej PTTK Wdzydze Kiszewskie

Pomorski samorząd dofinansuje projekt pt. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Wda - Zbigniew Galiński”. Ponad 8000 tysięcy zł netto pochodzi z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada poprawę zagospodarowania przystani kajakowej na terenie stanicy wodnej PTTK we Wdzydzach nad jeziorami Gołuń i Jelenie (stanowiącymi część wielkiego jeziora Wdzydze). W ramach inwestycji wybudowane zostaną pomosty i promenady wzdłuż brzegu jeziora, powstanie też slip do wyciągania i wodowania kajaków. Przystań wyposażona zostanie w suszarki na kajaki, oznakowanie i sprzęt niezbędny do obsługi kajakarzy. Jedno z pomieszczeń budynku sanitarnego już zamienione zostało na pralnię samoobsługową z dostępem do pralkosuszarki.