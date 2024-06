Nowa lista lektur szkolnych 2024. Wiemy, co z "Panem Tadeuszem", "Chłopami" i "Potopem" [23.06.2024]

Nowa lista lektur szkolnych od roku szkolnego 2024/2025

Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że do końca czerwca zostanie opublikowana nowa podstawa programowa z listą lektur.

- Do końca czerwca, obstawiam, że to będzie 29 czerwca, ten dokument wróci do MEN, będzie opublikowany.

Nowacka wyjaśniła, że resort edukacji przygotował obiecaną redukcję podstaw programowych. Zmieniona lista lektur obejmuje m.in. "Chłopów", "Potop" i "Pana Tadeusza", które będą czytane we fragmentach, a nie w całości. Z listy znikną dzieła Jarosława Rymkiewicza i Jacka Dukaja.

Ministra podkreśliła, że zmiany mają na celu zachęcenie młodzieży do czytania i zrozumienia literatury, a nie zmuszanie ich do czytania całości lektur, co często prowadzi do sięgania po bryki.

Podczas dyskusji o "Chłopach" Reymonta padła propozycja, by usunąć tę lekturę z listy, jednak Nowacka zdecydowanie się temu sprzeciwiła, uznając ją za ważną pozycję literacką. - Ja się na to nie zgodziłam. Uważam, że to ważna lektura (...). Będą "Chłopi" we fragmentach, będzie "Potop" we fragmentach. W Radiu Zet Nowacka to samo mówiła o "Panie Tadeuszu".