Nowe kontrakty w Anwilu Włocławek i Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz Joachim Przybył

Andre Walker w 2022 zagrał w Bydgoszczy w barwach Startu Lublin i zdobył 10 punktów Dariusz Bloch

Krzysztof Szubarga wybrał obcokrajowca do Astorii. We Włocławku Przemysław Frasunkiewicz postanowił, że Igor Wadowski zostanie z Anwilem do końca tego sezonu.