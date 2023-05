Nowe pociągi z bydgoskiej Pesy pojadą na trasie Praga - Brno. Tak szybko: 200 kilometrów na godzinę!

- To kolejne zamówienie RegioJet z umowy podpisanej przez Pesę we wrześniu 2022 roku - wspomina Maciej Grześkowiak, dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji w Pesie.- Sukcesywnie zwiększamy obecność na czeskim rynku, a wspomniane zamówienie będzie ważnym krokiem w rozwoju naszej firmy, to przekroczenie bariery 200 km/h i pierwszy krok w obszarze kolei dużych prędkości.