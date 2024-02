Nowe Prawo łowieckie na celowniku myśliwych, także z Kujaw i Pomorza. Nie chcą takich zmian

- Gospodarka łowiecka jest nierozerwalnie związana z rolnictwem. Dlatego apelujemy o przeniesienie naszego resortu z Ministerstwa Klimatu i Środowiska do Ministerstwa Rolnictwa. Rolnicy, wspieramy was i dziękujemy wam bardzo za to, że wy wspieracie myśliwych. W najbliższym czasie będą procedowane nowe pomysły Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które całkowicie uniemożliwią nam prowadzenia gospodarki łowieckiej, a co za tym idzie wypłatę odszkodowań, a także walkę z ASF-em. Przy waszym wsparciu jesteśmy w stanie pokonać wszystkie te przeciwności. Będziemy razem walczyć o lepsze jutro – mówił do zgromadzonych Paweł Toczko z Koła Łowieckiego nr 78 „Leśnik” w okręgu bydgoskim.