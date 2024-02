Wojewoda kujawsko-pomorski chce rozmów z rolnikami o ich postulatach. Wkrótce kolejny protest

– Chciałbym zaapelować, aby oglądać filmiki, na których doskonale widać kto, co, w jakim momencie krzyknął, co to spowodowało, jaką konsekwencję zdarzeń. Nie będę prostował, nie będę się wypowiadał, bo chciałbym i zakładam, że protestującym też na tym zależy, abyśmy mówili o ich postulatach, a nie o tym co się dzieje na ulicy i przed Urzędem Wojewódzkim – powiedział wojewoda w środę podczas brefingu prasowego.

Przypomnijmy, że w piątek przed gmach tego urzędu zjechali rolnicy z całego regionu, podpalono przywiezione siano, doszło do szarpaniny przed głównym wejściem, policja użyła gazu łzawiącego.

- Każdy kto mnie zna, wie że nie jestem osobą, która chciałaby marginalizować czy bagatelizować jakąkolwiek grupę społeczną – zapewnił Michał Sztybel i wyjaśnił, że w piątek na rozmowy z protestującymi delegował swego zastępcę Piotra Hemmerlinga, który jest odpowiedzialny za rolnictwo, ma doświadczenie we współpracy z rolnikami i sam był rolnikiem. Wojewodzie wydawało się, że będzie bardziej wiarygodny dla protestujących rolników, „bo ja nie mam żadnych związków z rolnictwem i nie miałem zamiaru tego ukrywać” – wyjaśnił Sztybel.