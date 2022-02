Nowe stawki odpadów w Chełmnie - co działo się na sesji Rady Miasta Chełmna? Zdjęcia i slajdy

- Te osiem nazwisk to "lista wstydu" - komentuje decyzję tych radnych o drastycznej podwyżce stawek za odpady dla chełmnian nasz Czytelnik. - Nie zaskoczyło mnie, że w tej grupie są radni burmistrza - pewnie to taka ustawka, że burmistrz mówi, że niby chce stawkę 29 złotych, a radni głównie jego ugrupowania, że 31 złotych i on wypada trochę lepiej niż oni w oczach mieszkańców. Jednak trochę zniesmaczyło mnie, że "za" wzrostem opłaty do 31 złotych byli też radni z Twoje Chełmno, Twój Powiat 2001. Oni w ogóle jeszcze reprezentują to ugrupowanie, z którego weszli do rady czy są już ludźmi burmistrza? całą ekipa z "listy wstydu" powinna zostać w zwołanym w Chełmnie referendum odwołana, na czele z burmistrzem. Ale do wyborów już niedaleko. Chełmno będzie pamiętać, że sobie ledwo przyszli podwyższyli i pensje i diety, a ludziom też podwyższyli - ale rachunki!