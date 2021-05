Nowy Polski Ład - PiS zaprezentował propozycje reform [relacja online]

- Polacy są głęboko przekonani, że należy im się taki poziom życia jak w krajach na zachód, a po części na południe od naszych granic. I my chcemy te słuszne aspiracje zaspokoić. W tej chwili jest na to szansa - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Kolejny punkt - to praca i płaca . - Likwidujemy niesprawiedliwy degresywny system podatkowy, podnosimy sumę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. To 65 proc. emerytur i najniższa płaca bez podatku - stwierdził prezes PiS. Zapowiada też uregulowanie pracy zdalnej oraz likwidację umów śmieciowych. Drugi próg podatkowy wzrośnie z 85. do 120 tysięcy złotych .

Nowy Ład to propozycja bardziej sprawiedliwych rozwiązań, ale też takich, które przyniosą impuls do rozwoju

- To program budowy klasy średniej - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Będzie nowe wsparcie dla rodzin.

- Pierwsze trzy lata to taki okres, w którym rodzice potrzebują jak najwięcej wsparcia. Dodajemy kolejny komponent w naszej polityce - to 12 tysięcy złotych dla każdej rodziny na 2., 3. i kolejne dzieci do wykorzystania między 12. a 36. miesiącem życia dziecka - mówił Morawiecki.

3. Emerytura do 2500 złotych bez podatku

Emerytury do 2500 złotych brutto będą zwolnione z podatku. - To poprawi los polskich emerytów - stwierdził premier. Dodał, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, a zdecydują się pracować, będą zwolnione z podatku. - To zachęta dla tych co mogą i chcą pracować - praca bez podatku dla emerytów.