O fenomenie Bronisława Malinowskiego z Grudziądza i kulisach moskiewskiej olimpiady

40 lat temu zginął w wypadku Bronisław Malinowski. Legenda. Wielkich nazwisk polskiego sportu było wiele, ale w pamięć wryły się pojedyncze nazwiska. Co jest miarą naszej pamięci?

Sukces sportowy nie wystarczy. Ci, o których pamiętamy byli nie tylko niezwykłymi ludźmi, ale i nietuzinkowymi osobowościami. Jest też czynnik drugi – igrzyska olimpijskie. Mamy w historii wielu utytułowanych sportowców, których osiągnięcia popadły w zapomnienie, bo zabrakło tej kropki na „i” na igrzyskach. Kropki ze szlachetnego kruszcu, bo 4. i 5. miejsca to okrutny los dla sportowca.

Grudziądz 1980. Bronisław Malinowski pakuje się na igrzyska. Kim wówczas jest?

Utytułowanym sportowcem! Wszyscy pamiętamy o igrzyskach w Moskwie i o tym spektakularnym sukcesie. Zapominamy jednak zwykle, że były to dla Malinowskiego już trzecie igrzyska. Debiutował w Monachium, mając 21 lat i znalazł się poza podium, na tym feralnym 4. miejscu, choć dla tak młodego człowieka był to oczywiście ogromny sukces. Później mieliśmy igrzyska w Montrealu, gdzie Malinowski był już na 2. miejscu. Zdobył srebrny medal olimpijski, przegrywając z bardziej doświadczonym Szwedem Andersem Gärderudem, z którym wielokrotnie rywalizował na różnych zawodach. Ta szala zwycięstwa wielokrotnie przechylała się raz na jedną, raz na druga stronę, bo w Rzymie, na mistrzostwach Europy w 1974, to Gärderud musiał uznać się za pokonanego. Tak więc była to bardzo wyrównana walka. Progres Malinowskiego postępował bardzo systematycznie.