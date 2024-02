O sporcie, a kolejnego dnia o bezpieczeństwie będzie można porozmawiać z prezydentem Grudziądza

Spotkania tematyczne to okazja do wymiany spostrzeżeń, uwag i opinii w konkretnych sprawach. O sporcie - zawodowym jak i amatorskim - będzie można porozmawiać z Maciejem Glamowskim prezydentem Grudziądza będzie można porozmawiać we wtorek, 20 lutego. Początek o godz. 18 w Marinie.

Z kolei w środę, 21 lutego także o godz. 18 w Marinie będzie spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w mieście. Będzie na nim obecny komendant policji Tomasz Manuszewski oraz komendant Straży Miejskiej, Wiesław Dziadkowiec.