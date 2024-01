Obchody 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Żninie. Mamy zdjęcia i wideo

Potem uczestnicy wydarzenia udali się do żnińskiej fary, gdzie ks. proboszcz Tadeusz Nowak sprawował mszę świętą za Powstańców Wielkopolskich, ich rodziny i Ojczyznę. Po mszy, w towarzystwie wojskowej orkiestry wszyscy udali się na teren przed Szkołą Podstawową nr 1 w Żninie. Uroczystości rozpoczęła salwa armatnia w wykonaniu panów z Piechcińskiego Bractwa Kurkowego. Oprócz przedstawicieli powiatu żnińskiego, części gmin, instytucji i stowarzyszeń, w uroczystościach wzięli udział także goście z Witnicy i Lusowa.

- Spotykamy się z okazji 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, aby uczcić pamięć powstańców, bo to ich ogromną zasługą jest, że korzystamy z wolności, że mamy swoje państwo - powiedział starosta Zbigniew Jaszczuk przypominając historię powstańczego zrywu i nazwiska powstańców walczących w powiecie żnińskim, a także fakt, że w walkach o Żnin zginęło 42 powstańców.

Głos zabrał także goszczący w Żninie po raz pierwszy na tym stanowisku, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel.

- Żnin jest stolicą Pałuk, a bez Powstania Wielkopolskiego, ogromnej części naszego województwa nie byłoby w Polsce. Dlatego moim obowiązkiem było, aby jedna z moich pierwszych wizyt była w Żninie. Pamiętajmy o tym, że powstanie było jednym zwycięskim powstaniem w naszej historii. Powstanie to coś, co czcimy z radością, bądźmy z niego dumni, ale pamiętajmyo tych, którzy podnieśli głowę, którzy zginęli w trakcie walk powstańczych. Deklaruję współpracę ze wszystkimi samorządowcami, prace na rzecz mieszkańców całego powiatu, wszystkich gmin tworzących powiat żniński. Są to bardzo ważne tereny dla województwa kujawsko-polskiego i bardzo ważna część naszego kraju. Chciałbym abyśmy w czasach kiedy jesteśmy bardzo podzieleni moglibyśmy patrzeć wspólni na naszą historię i być wspólnie dumni z naszej historii. Bez różnych spojrzeń na naszą niepodległość, na patriotyzm nie byłoby dzisiaj Rzeczpospolitej takiej jaka jest. Mieliśmy wielu Ojców Niepodległości,oni się nie zawsze ze sobą zgadzali, ale finalnie efektem tego byłą Polska taka jaka jest. Mimo wszystkich różnic pamiętajmy o tym - powiedział wojewoda Michał Sztybel.