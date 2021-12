Od 24 grudnia część starszych samochodów może nie wjechać do stref czystego transportu

W Polsce można tworzyć Strefy Czystego Transportu od 2018 roku, gdy ustawa weszła w życie, ale dotąd zdecydował się no to tylko Kraków (na zabytkowym Kazimierzu). Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski podpisał deklarację Unii Metropolii Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych „Na rzecz Rozwoju Stref Czystego Transportu”. W dokumencie wskazano najważniejsze postulaty określające kierunki zmian przepisów, które umożliwią społecznie akceptowalne i efektywne tworzenie stref. Jednak droga do utworzenia takich stref nad Brdą oraz w innych miastach regionu jest daleka.

- Dzięki zmianie ustawy samorządy mają dodatkowo możliwość własnych regulacji dotyczących ruchu aut w strefach czystego transportu. Niemniej zawsze takie działania powinny być i będą ustalane z mieszkańcami - mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy. - Temat nie jest łatwy, gdyż różne grupy społeczne mają odmienne oczekiwania. W korespondencji kierowanej do ratusza spotykamy się wręcz ze skrajnościami - z jednej strony oczekiwanie całkowitego zakazu ruchu samochodów w ścisłym centrum miasta, z drugiej dążenie do możliwości dojazdu do każdej nieruchomości, nawet położonej na Starym Rynku lub w jego pobliżu. Tak sprzeczne oczekiwania trudno pogodzić, ale trzeba szukać optymalnego i akceptowalnego społecznie kompromisu.