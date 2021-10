Od 7 listopada ostatnia w tym roku korekta rozkładu jazdy pociągów. Także w Kujawsko-Pomorskiem

Jak informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe -

korekta pozwoli na zakończenie robót na kolejowych szlakach i przejście wykonawców do kolejnych prac. Na trasie Kraków Bonarka - Bielsko- Biała powrócą bezpośrednie połączenia kolejowe. Wcześniej ze względu na szeroki zakres robót była zastępcza komunikacja autobusowa. Podróżni skorzystają z nowego peronu w Barwałdzie Średnim. W październiku oddano do użytku nowe perony na trasie Poznań – Szczecin w miejscowościach Pęckowo i Wronki. Do zmodernizowanych peronów w Lesznie dołączył dodatkowy nowy peron, a drogę na pociąg ułatwiło rozbudowane przejście podziemne na stacji.