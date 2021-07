Od sierpnia w szpitalu we Włocławku będzie tylko jeden oddział pediatryczny

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku prowadzi leczenie w ramach pediatrii ogólnej wspartej w/w specjalistami (kardiolog dziecięcy, endokrynolog, diabetolog i specjalista chorób płuc dzieci – przypis redakcji). Ani dotychczas, ani docelowo nie mamy możliwości prowadzenia stricte oddziału chorób zakaźnych, gdyż nie pozwala na to m. in. infrastruktura oddziału, dysponującego jedynie dwoma izolatkami oraz brak specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych. Niemniej, w sytuacji konieczności utworzenia ponownie odcinka dla pacjentów np. Z COVID-19 (analogicznie do okresu 10.2020 – 05. 2021), Oddział Dziecięcy Obserwacyjny, dzięki dokonywanej konsolidacji oraz reorganizacji, ma możliwość bezpiecznego czasowego oddzielenia i leczenia większej grupy pacjentów zakażonych wraz z opiekunami od pacjentów niezakażonych