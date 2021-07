Od września zmienią się zajęcia dla dzieci w szpitalu we Włocławku Joanna Maciejewska

Do naszej redakcji dotarły informacje o możliwej likwidacji w raku szkolnym 2021/2022 zajęć edukacyjnych dla dzieci przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Sprawdziliśmy to we włocławskiej Delegaturze Kuratorium Oświaty. Zajęcia nie znikną od września, tylko będą miały inny charakter. Prowadzone będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz lekcje języków obcych.