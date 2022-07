Odnowią dojazdy do gruntów rolnych. Na liście 60 inwestycji w Kujawsko-Pomorskiem

- Co roku kujawsko-pomorskie samorządy gminne korzystają z dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych. To małe, jednak niezwykle ważne inwestycje. Utwardzone, odwodnione drogi ułatwiają dojazd lokalnym mieszkańcom do pól uprawnych i poprawiają komfort ich codziennej pracy - mówi marszałek Piotr Całbecki.